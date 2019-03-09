М. Григоренко — о серии с «Динамо»: московское дерби — это здорово

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от серии плей-офф второго раунда, где «армейская» команда встретится с московским «Динамо».

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«Динамо» — очень хороший соперник. Они здорово показали себя в регулярном чемпионате и достаточно уверенно сыграли с «Йокеритом» в первом раунде плей-офф. У них хороший подбор игроков и мастеровитые лидеры. Московское дерби — это здорово. Второй раунд подряд не выезжаем за пределы Московской области? В этом есть плюсы: тратится меньше энергии на перелеты и переезды. Да и нашим болельщикам будет удобнее посещать гостевые игры", — цитирует игрока официальный сайт московского клуба.



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