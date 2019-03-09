Уильямс — журналисту после 1:8: даже тяжело смотреть вам в глаза

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс в разговоре с журналистом поделился впечатлениями после разгромного поражения в матче с «Виннипег Джетс» (1:8).



«Таких поражений у нас не было весь год. Мне сейчас даже тяжело смотреть вам в глаза, потому что это были не мы. Сегодня соперник выиграл все что только можно», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В составе победителей дубль оформил Эндрю Копп. По одной заброшенной шайбе на счету Кевина Хейза, Блейка Уилера, Бена Шьяро, Николая Элерса, Кайла Коннора и Адама Лаури. Самым результативным игроком встречи стал Элерс, набравший 3 (1+2) очка.



У «Каролины» единственная заброшенная шайба на счету Грега Маккегга. Кёртис Макэллини отразил 21 бросок из 29. У Нино Нидеррайтера показатель полезности «-6», у Себастьяна Ахо — «-5».

Бриндамор — о 1:8 в матче с «Виннипегом»: это шок, такого не ожидал