Новиков: КХЛ ничего не потеряет, если в ней не будет «Слована»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает «Слован» неконкурентоспособной командой, которую можно убрать из КХЛ.

Источник: «Слован» — главный кандидат на исключение из КХЛ

Зарплатные бюджеты клубов Запада. Кто и сколько тратит в КХЛ СКА и ЦСКА стали ужиматься.

«Амур», «Адмирал» и «Северсталь» абсолютно не хуже «Слована». Они лучше. В Череповце навели порядок, Хабаровск и Владивосток — развитие хоккея в регионе. Что касается братилавского клуба, то на каком-то этапе политическое желание расширяться и приглашать зарубежные команды было оправданным. Это был первый шаг, который мы сделали, протягивая руку помощи. Желание руководителей КХЛ развивать хоккей вполне понятно, но оно должно быть в пределах каких-то разумных рамок. Мы видим, что «Слован» не развивается, и в этом наша ошибка. Мы кормим их с руки, не контролируя ничего. Мы даём им деньги, говоря при этом: «Ребята, живите хорошо». Раз мы — акционеры, значит, нам необходимо контролировать процесс. Нужно смотреть, как развивается структура «Слована», помогать детскому хоккею. Почему там нет наших тренеров, которые лишаются здесь работы из-за прихода иностранных специалистов? Они приходят просто на тёплые места.



С одной стороны, мы поступали правильно, другой — у нас не было смелости вникать в эти структуры. Поэтому мы пришли к тому, к чему пришли. Видно, что «Слован» не способен здесь конкурировать и просто занимает место для галочки. Если его не будет, мы ничего не потеряем. Из него можно было сделать более конкурентоспособную команду, так как у нас есть тренеры, которые превосходят зарубежных, и невостребованные игроки. То же самое касается и «Куньлуня», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.