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Хичкок: Драйзайтль производит впечатление, он прекрасно играет клюшкой

Хичкок: Драйзайтль производит впечатление, он прекрасно играет клюшкой
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок поделился мнением об игре нападающего Леона Драйзайтля, в активе которого 84 (41+43) очка.

«Самых результативных игроков объединяет умение уходить из-под опеки. И у Леона это здорово получается. Он умеет держаться в тени и выходить на ударную позицию, когда туда направляется шайба. Многие толкаются под воротами, работают на пятачке, но не Леон. Он выкатывается на ударную позицию и бросает. Его сложно закрыть.

По итогам этого сезона я бы обратил ваше внимание на умение Драйзайтля играть клюшкой. Это главный момент. Он отбирает шайбу, ловит передачи на лету, преследует соперника, не дает ему блокировать клюшку. А ему всего 23 года. Это производит впечатление. В таком возрасте такое редко увидишь», — цитирует Хичкока официальный сайт лиги.

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