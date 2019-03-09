Ilta Sanomat: «Йокерит» попал в чёрную дыру, его убытки — 15 млн евро в год

Финское издание Ilta Sanomat негативно оценило итоги сезона «Йокерита», который выбыл в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо».



«Надежды «Йокерита» на начало хорошей истории после вступления в КХЛ не оправдались. За четыре первых сезона в КХЛ клуб «заработал» 56 миллионов евро убытков, а в пятом сезоне увеличил эту сумму до 65—70 миллионов. Структура собственности и финансирования «Йокерита» так же ухабиста, как и спортивная неопределённость. Налогообложение в Финляндии намного жёстче российского, что делает невозможным процесс набора хороших игроков без безумной траты денег. С нынешней стратегией «Йокерит» — это средняя команда, генерирующая убыток в размере 15 миллионов в год.



Никто не знает, для чего нужен «Йокерит». Болельщики могут лишь поблагодарить российско-финских доноров за то, что они по неизвестной причине не отстают от самого дорогого цирка в мире. Но связать пятилетний период «Йокерита» в КХЛ прочными нитями с финским хоккеем или спортивной историей сложно. Какое значение «Йокерит» имеет в финских слухах? В основном это новости о миллионных долях олигархов. А в прошлом сезоне был Ээли Толванен. Преданным болельщикам повезёт, если появится игрок, который будет олицетворять команду, наподобие Яри Курри или Теэму Селянне.



Но даже тогда всё не должно строиться на лжи, как сейчас. «Йокерит» перестал развиваться. Он попал в масштабную экономическую и, возможно, политическую чёрную дыру», — отмечает обозреватель издания Веса Рантанен.

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