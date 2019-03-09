Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — Рубин. Российская Премьер-лига. 19 тур
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мальцев: в СКА нормально доверяют молодёжи, всё зависит от твоей игры

Мальцев: в СКА нормально доверяют молодёжи, всё зависит от твоей игры
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился ожиданиями перед встречей с ярославским «Локомотивом» во втором раунде плей-офф.

«Это мой первый плей-офф. Было немного тяжеловато, но мне в команде помогали, и я сконцентрировался на этом этапе, поэтому все более-менее прошло. Со «Спартаком» получилась экстремальная серия? Да, непредсказуемая получилась. «Спартак» нагонял в конце, мы, наверное, не были к этому готовы. Потом все исправили.

Насколько сильно в СКА доверяют молодёжи? Нормально, я вроде играю и другие тоже у нас играли. Думаю, всё зависит от тебя — если действуешь хорошо, то будешь играть.

Дают ли психологическое преимущество три победы из четырёх матчей с «Локомотивом» в регулярке? Уже не очень — после «Спартака», потому что у них мы выиграли все четыре матча», — цитирует Мальцева официальный сайт СКА.

Невероятно, но факт: в серии против СКА «Локомотиву» могут помочь… судьи!
Питеру очень тяжело играть против сдерживающей обороны со сдерживающими фолами.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент