Мальцев: в СКА нормально доверяют молодёжи, всё зависит от твоей игры

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился ожиданиями перед встречей с ярославским «Локомотивом» во втором раунде плей-офф.



«Это мой первый плей-офф. Было немного тяжеловато, но мне в команде помогали, и я сконцентрировался на этом этапе, поэтому все более-менее прошло. Со «Спартаком» получилась экстремальная серия? Да, непредсказуемая получилась. «Спартак» нагонял в конце, мы, наверное, не были к этому готовы. Потом все исправили.



Насколько сильно в СКА доверяют молодёжи? Нормально, я вроде играю и другие тоже у нас играли. Думаю, всё зависит от тебя — если действуешь хорошо, то будешь играть.



Дают ли психологическое преимущество три победы из четырёх матчей с «Локомотивом» в регулярке? Уже не очень — после «Спартака», потому что у них мы выиграли все четыре матча», — цитирует Мальцева официальный сайт СКА.

Невероятно, но факт: в серии против СКА «Локомотиву» могут помочь… судьи! Питеру очень тяжело играть против сдерживающей обороны со сдерживающими фолами.