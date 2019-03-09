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Макдэвид: почему бы не сыграть на Драйзайтля, у него хороший бросок

Макдэвид: почему бы не сыграть на Драйзайтля, у него хороший бросок
Хоккей / НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о возросшей результативности своего партнёра по команде, форварда Леона Драйзайтля. В 67 матчах регулярного чемпионата немецкий нападающий заработал 84 (41+43).

«Леон стал больше бросать. Партнёры ищут его на льду, и он сам создает для себя моменты. У него это хорошо получается.

Он стал открываться. Драйзайтль умный игрок, который ищет и находит свободный лед. У него хороший бросок, так почему бы не сыграть на него? Нам легко играть вместе, и он находит общий язык с другими ребятами. Здорово помогает то, что мы хорошо играем в большинстве. У него этот компонент всегда был на высоте, но в этом году он вышел на новый уровень. И не только в нём», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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