Жиру — о борьбе за плей-офф: «Филадельфии» нужно играть в свой хоккей

Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флаейрз» Клод Жиру поделился впечатлениями о борьбе команды за участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Сейчас «лётчики» находятся на десятом месте Восточной конференции, клуб заработал 72 балла в 67 встречах.



«Можем посмотреть, как играют соперники, но не будем придавать особого значения результатам. Их победы или поражения не влияют на то, как играем мы. Нам надо решать свои задачи. Если нам нужна помощь, значит, надо ее найти. Мы конкурируем с очень хорошими командами. Они свое возьмут. Мы можем обогнать их, если будем играть в свой хоккей», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19