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Цуккарелло приступил к ледовым тренировкам и чувствует себя хорошо

Цуккарелло приступил к ледовым тренировкам и чувствует себя хорошо
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Матс Цуккарелло принимает участие в тренировках на льду и хорошо себя чувствует, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Марк Степнецки. Хоккеист сломал руку во встрече с «Чикаго Блэкхоукс», проводя первый матч за новую команду.

В концовке второго периода форвард получил травму, блокируя бросок Коннора Мёрфи. До получения повреждения игрок успел отметиться голом и результативной передачей.

Цуккарелло был обменян в «Даллас Старз» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Взамен «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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