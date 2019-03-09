Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — Рубин. Российская Премьер-лига. 19 тур
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с голкипером Адамом Гуской

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с голкипером Адамом Гуской
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с голкипером Адамом Гуской, информирует официальный сайт команды. 21-летний вратарь поставил подпись под стандартным трёхлетним контрактом новичка.

Словацкий вратарь выступает в студенческом хоккее, где за три сезона сыграл 69 матчей за университет Коннектикута. В среднем он отражает 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,90. В двух чемпионатах он устанавливал рекорды студенческой лиги NCAA. В Континентальной хоккейной лиге правами на Гуску владеет хоккейный клуб «Сочи».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент