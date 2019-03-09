Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с голкипером Адамом Гуской, информирует официальный сайт команды. 21-летний вратарь поставил подпись под стандартным трёхлетним контрактом новичка.



Словацкий вратарь выступает в студенческом хоккее, где за три сезона сыграл 69 матчей за университет Коннектикута. В среднем он отражает 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,90. В двух чемпионатах он устанавливал рекорды студенческой лиги NCAA. В Континентальной хоккейной лиге правами на Гуску владеет хоккейный клуб «Сочи».