Мужская сборная России одержала победу над командой Чехии на Универсиаде, которая проходит в Красноярске, встреча завершилась со счётом 6:3. Россия вышла в полуфинал турнира.
В составе россиян заброшенные шайбы на свой счёт записали Денис Орлович-Грудков, Вячеслав Шевченко, Павел Медведев, Игорь Руденков, Данила Квартальнов и Александр Шаров.
Сборная России выступала в следующем составе:
Никита Серебряков (Никита Богданов)
Вадим Кудако – Никита Камалов, Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);
Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;
Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;
Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.
Универсиада: мужская сборная России обыграла Чехию и вышла в полуфинал