Универсиада: мужская сборная России обыграла Чехию и вышла в полуфинал

Мужская сборная России одержала победу над командой Чехии на Универсиаде, которая проходит в Красноярске, встреча завершилась со счётом 6:3. Россия вышла в полуфинал турнира.



В составе россиян заброшенные шайбы на свой счёт записали Денис Орлович-Грудков, Вячеслав Шевченко, Павел Медведев, Игорь Руденков, Данила Квартальнов и Александр Шаров.



Сборная России выступала в следующем составе:



Никита Серебряков (Никита Богданов)

Вадим Кудако – Никита Камалов, Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);

Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;

Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;

Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.