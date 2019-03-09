Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: СКА-Варяги обыграли СКА-1946

9 марта состоялись первые матчи первого раунда плей-офф МХЛ. Главная сенсация случилась в противостоянии СКА-1946 (1) и СКА-Варяги — 2:5. Голкипер гостей Ярослав Аскаров отразил 33 из 35 бросков. Победитель Востока «Мамонты Югры» упустили преимущество в три шайбы по ходу матча, но всё-таки дожали «Белых Медведей» — 4:3, в составе которых два очка (1+1) набрал Егор Степанов.

Битва двух СКА и игроки из ВХЛ и КХЛ. Каким будет плей-офф МХЛ Рассказываем, что нужно знать о первом раунде Кубка Харламова.

«Мамонты Югры» одолели «Белых Медведей» со счётом 4:3, гости отыгрались со счета 0:3.

«Авто» не оставил шансов «Снежным Барсам» — 4:0. Максим Рассейкин оформил дубль.

«Толпар» уступил на своём льду «Реактору» со счётом 0:2. Голкипер гостей Ярослав Озолин отыграл на ноль.

«Омские ястребы» обыграли на выезде «Стальных лис» со счётом 5:2.

СКА-1946 проиграл команде СКА-Варяги со счётом 2:5.

Питерское «Динамо» повело в серии со «Спартаком» по итогам первого матча (4:1).

«Локомотив» одержал уверенную победу в игре с «Русскими Витязями» (4:0). Вратарь ярославцев Владислав Окоряк отыграл на ноль.

«Красная Армия» сломила сопротивление «Алмаза» — 2:1.