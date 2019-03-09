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Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: СКА-Варяги обыграли СКА-1946

Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: СКА-Варяги обыграли СКА-1946
Хоккей / МХЛ

9 марта состоялись первые матчи первого раунда плей-офф МХЛ. Главная сенсация случилась в противостоянии СКА-1946 (1) и СКА-Варяги — 2:5. Голкипер гостей Ярослав Аскаров отразил 33 из 35 бросков. Победитель Востока «Мамонты Югры» упустили преимущество в три шайбы по ходу матча, но всё-таки дожали «Белых Медведей» — 4:3, в составе которых два очка (1+1) набрал Егор Степанов.

Битва двух СКА и игроки из ВХЛ и КХЛ. Каким будет плей-офф МХЛ
Рассказываем, что нужно знать о первом раунде Кубка Харламова.

«Мамонты Югры» одолели «Белых Медведей» со счётом 4:3, гости отыгрались со счета 0:3.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2019, суббота. 11:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
4 : 3
3:2, 1:1, 0:0
Белые Медведи
Челябинск
1:0 – Голоднюк (Лоза, Галеев) – 05:20 (5x5), 2:0 – Беляев (Вахрутдинов) – 15:40 (5x4), 3:0 – Чусовитин (Беляев) – 17:40 (5x5), 3:1 – Степанов (Лукин) – 17:59 (5x5), 3:2 – Кулиев (Яковлев, Мансуров) – 19:29 (5x5), 3:3 – Попов (Степанов) – 22:40 (5x5), 4:3 – Лоза (Чусовитин, Карандеев) – 36:10 (5x5)

«Авто» не оставил шансов «Снежным Барсам» — 4:0. Максим Рассейкин оформил дубль.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2019, суббота. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
4 : 0
1:0, 0:0, 3:0
Снежные Барсы
Астана
1:0 – Рассейкин (Воронков, Валитов) – 04:39 (5x5), 2:0 – Еркин (Тютяев, Захаров) – 41:48 (5x5), 3:0 – Рассейкин (Воронков) – 42:36 (5x5), 4:0 – Белоцкий (Богатырёв, Седов) – 54:54 (5x5)

«Толпар» уступил на своём льду «Реактору» со счётом 0:2. Голкипер гостей Ярослав Озолин отыграл на ноль.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2019, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
Реактор
Нижнекамск
0:1 – Чивилев (Хафизов, Полькин) – 04:27 (5x5), 0:2 – Пузанов (Хисамутдинов, Шафигуллин) – 44:25 (5x5)

«Омские ястребы» обыграли на выезде «Стальных лис» со счётом 5:2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2019, суббота. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
2 : 5
0:0, 1:2, 1:3
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Захаров (Дубин, Олейников) – 22:29 (5x5), 1:1 – Елизаров (Грицюк) – 25:33 (5x5), 1:2 – Мигур (Спиценко, Баданин) – 32:04 (5x5), 1:3 – Волошин – 46:05 (5x5), 1:4 – Мельников (Яремчук, Щёкин) – 50:49 (5x4), 2:4 – Спиридонов – 51:38 (4x5), 2:5 – Денисевич – 58:52 (5x5)

СКА-1946 проиграл команде СКА-Варяги со счётом 2:5.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2019, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
2 : 5
0:2, 0:1, 2:2
СКА-Варяги
Ленинградская область
0:1 – Яровинский (Проскурнин) – 01:21 (5x5), 0:2 – Басистый (Алтыбармакян, Кузнецов) – 19:56 (5x4), 0:3 – Калмыков (Басистый, Кузнецов) – 21:54 (5x5), 1:3 – Царюк (Шабаров, Богацкий) – 54:30 (5x4), 2:3 – Бринкман (Богацкий) – 57:23 (5x5), 2:4 – Калмыков – 57:55 (5x5), 2:5 – Куянов – 59:08 (en)

Питерское «Динамо» повело в серии со «Спартаком» по итогам первого матча (4:1).

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2019, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
4 : 1
2:0, 2:1, 0:0
МХК Спартак
Москва
1:0 – Михайлов (Васильев, Жабреев) – 03:21 (5x5), 2:0 – Большаков (Назаревич, Афанасьев) – 09:30 (5x5), 3:0 – Михайлов (Васильев, Баранов) – 29:46 (5x5), 4:0 – Кудрявцев (Баранов, Васильев) – 32:03 (5x5), 4:1 – Волков – 36:18 (5x5)

«Локомотив» одержал уверенную победу в игре с «Русскими Витязями» (4:0). Вратарь ярославцев Владислав Окоряк отыграл на ноль.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2019, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
4 : 0
1:0, 3:0, 0:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Червоненко (Ахунов, Беляев) – 08:02 (5x5), 2:0 – Денисенко (Жуков) – 21:36 (5x5), 3:0 – Николаев (Манин) – 21:43 (5x5), 4:0 – Манин – 27:21 (5x5)

«Красная Армия» сломила сопротивление «Алмаза» — 2:1.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2019, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
2 : 1
2:0, 0:1, 0:0
Алмаз
Череповец
1:0 – Долгопятов (Чернов) – 17:42 (5x5), 2:0 – Аноп (Филин, Мещеряков) – 19:38 (5x5), 2:1 – Фёдоров (Заплатников, Марков) – 26:34 (5x5)
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