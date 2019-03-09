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Холтби — о клубном рекорде: круто, что я так долго играю за «Вашингтон»

Холтби — о клубном рекорде: круто, что я так долго играю за «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением о клубном рекорде по количеству сухих матчей. 29-летний вратарь отыграл на ноль в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0), оформив 35-й шат-аут и повторив клубный рекорд Олафа Колцига.

«Очевидно, что в последние пару лет сделать шат-аут стало несколько сложнее. Здорово, что мне удалось повторить клубный рекорд. Круто, ведь я так долго играю за «Вашингтон», что мне удалось выйти в лидеры по количеству сухих матчей», — приводит слова Холтби официальный сайт столичной команды.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. «Нью-Джерси» потерпел пятое поражение кряду. «Дьяволы» (59) — 14-е.

Холтби повторил рекорд «Вашингтона» по матчам на ноль
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