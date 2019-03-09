WHL: проспект «Вашингтона» Алексеев покинул лёд на носилках, травмировав колено

Нападающий клуба «Ред Дир Ребелс» Александр Алексеев получил травму в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги с «Брэндон Уит Уингз» (5:3). В одном из эпизодов 19-летний хоккеист повредил колено, после чего его увезли со льда на носилках.



«В настоящий момент у меня практически нет никакой информации. Посмотрим, как Алекс будет чувствовать себя в ближайшие два-три дня», — приводит слова главного тренера «Ред Дир» Брента Саттера официальный сайт команды.



В этом сезоне проспект «Вашингтон Кэпиталз» провёл 49 матчей в регулярном чемпионате WHL, отметившись 10 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Кроме того, россиянин заработал показатель полезности «+19» и 34 минуты штрафного времени.