Павел Бучневич провёл тренировку в свитере сборной США

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич провёл тренировочное занятие в свитере сборной США, информирует официальный сайт клуба.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Уроженец Череповца сделал это в связи со спором, который он проиграл тренеру «синерубашечников», американцу Грегу Брауну. В январе сборная США обыграла российскую команду со счётом 2:1 в полуфинале молодёжного чемпионата мира, и по условиям пари Бучневич должен был провести одну из тренировок в экипировке «звёздно-полосатых». Россиянин вышел на лёд в свитере сборной США с фамилией тренера, выигравшего у него спор.

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали, а американская сборная проиграла в финале финнам.

Кто попадёт в плей-офф НХЛ? Все расклады на конец регулярки «Каролина» и «Аризона» мчат в кубковые игры, а «Колорадо» уже может не дёргаться.

Посмотреть видео можно в «твиттере» клуба из Нью-Йорка.