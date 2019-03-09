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Во Франции канадский хоккеист травмировал соперника, выполнив борцовский приём

Во Франции канадский хоккеист травмировал соперника, выполнив борцовский приём
Хоккей / Прочие

«Амьен» обыграл «Бордо» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Франции.

Встреча запомнилась травмой, которую получил хоккеист «Бордо» Жюльен Дезрозье. У игрока диагностировали сотрясение мозга и растяжение плечевого сустава после того, как его уложил на лёд канадский хоккеист «Амьена» Холден Андерсон. Североамериканец сделал это при помощи борцовского приёма, характерного для смешанных единоборств.

Руководство «Амьена» сочло такое поведение игрока неподобающим, наложив на него штраф и отстранив от игр на неопределённый срок. В ближайшее время решение по эпизоду вынесет местная федерация хоккея. Получивший травмы Дезрозье выбыл из строя до конца нынешнего регулярного чемпионата.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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