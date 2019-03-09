Быков: не согласен с теми, кто называет Бобровского некубковым хоккеистом

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.



«Бобровский всегда хорошо играет в сборной России, но вот в «Коламбусе» у него часто ничего не получается в плей-офф. С чем это связано? Кроме особенности самой команды, которая ни разу в истории не выиграла ни одной кубковой серии.



Неправы те, кто называет Бобровского некубковым хоккеистом. Нужно искать подход к человеку. Много разговаривать, знать его психологию, залезть в душу в хорошем смысле слова, чтобы понять слабые стороны. Найти моменты, которые не позволяют выйти на более высокий уровень. Возможно, Сергея угнетает какая-нибудь стрессовая ситуация и он не может расслабиться или собраться. Поймать нужное равновесие, которое есть в течение сезона. Это убивает в нём другие хорошие качества.



Чтобы всё понять, с Бобровским нужно много работать, заниматься, разговаривать. У нас такая же ситуация была в СКА с вратарём Микко Коскиненом, который теперь выступает в «Эдмонтоне» и подписал там новый контракт. У него был момент неуверенности в себе. Но мы нашли подход к вратарю, и он заиграл на новом уровне», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

«Коламбус» со звёздами не попадает в плей-офф. Это будет грандиозный провал Сохранить Бобровского и Панарина, выменять Дюшейна и Дзингела, чтобы вылететь из восьмёрки и остаться без розыгрыша Кубка Стэнли?