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Быков: не согласен с теми, кто называет Бобровского некубковым хоккеистом

Быков: не согласен с теми, кто называет Бобровского некубковым хоккеистом
Хоккей / НХЛ

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

«Бобровский всегда хорошо играет в сборной России, но вот в «Коламбусе» у него часто ничего не получается в плей-офф. С чем это связано? Кроме особенности самой команды, которая ни разу в истории не выиграла ни одной кубковой серии.

Неправы те, кто называет Бобровского некубковым хоккеистом. Нужно искать подход к человеку. Много разговаривать, знать его психологию, залезть в душу в хорошем смысле слова, чтобы понять слабые стороны. Найти моменты, которые не позволяют выйти на более высокий уровень. Возможно, Сергея угнетает какая-нибудь стрессовая ситуация и он не может расслабиться или собраться. Поймать нужное равновесие, которое есть в течение сезона. Это убивает в нём другие хорошие качества.

Чтобы всё понять, с Бобровским нужно много работать, заниматься, разговаривать. У нас такая же ситуация была в СКА с вратарём Микко Коскиненом, который теперь выступает в «Эдмонтоне» и подписал там новый контракт. У него был момент неуверенности в себе. Но мы нашли подход к вратарю, и он заиграл на новом уровне», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

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