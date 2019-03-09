Руденков: надеюсь, что в решающих играх Универсиады удача будет на нашей стороне

Нападающий студенческой сборной России Игорь Руденков поделился эмоциями после победы в игре с Чехией (6:3) на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске. В полуфинале команда Владислава Хромых встретится с канадцами, матч состоится 11 марта.



«Сегодня играли без Егора Морозова. Всегда неприятно, когда парни выпадают, но мы старались компенсировать потерю. По игре сами виноваты, что дали приблизиться чехам по счёту, немного не повезло с их голами. Хорошо, что вытащили игру в конце, надеюсь, что дальше удача будет на нашей стороне. Мои голы? Я рад, что у нас улучшилась командная игра, сегодня вышли и играли действительно командой, «скамейка» была живая», — приводит слова Руденкова официальный сайт НХЛ.

Стали известны полуфинальные пары мужского хоккейного турнира Универсиады