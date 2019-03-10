Кучеров установил новый клубный рекорд «Тампа-Бэй» по очкам за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимает «Детройт Ред Уингз». После первого периода «молнии» впереди — 2:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Вторую шайбу хозяев на 12-й минуте забросил нападающий Никита Кучеров, ассистентами выступили Брейден Пойнт и Виктор Хедман. Таким образом, россиянин установил новый клубный рекорд по количеству очков в рамках одного регулярного чемпионата. Кучеров набрал 109 (32+77) очков в 69 матчах. Ранее рекорд принадлежал канадскому форварду Венсану Лекавалье — 108 (52+56) баллов в 82 играх.

Видео гола Кучерова доступно на официальном сайте НХЛ.

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