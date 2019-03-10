Марьямяки: «Авангард» — фаворит Кубка Гагарина, у них отличный подбор игроков

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал, почему финский клуб не преуспел в плей-офф КХЛ назвал фаворита Кубка Гагарина.

«Действительно, это уже третий раз, когда вылетаем в первом раунде. Мы все этим не удовлетворены. Конечно, «Йокериту» необходимо было пройти дальше. Будем анализировать, что можно сделать, чтобы в дальнейшем улучшить свою игру.

Что позитивного вы вынесли из этого сезона? Мы забили очень много голов, стали одним из лидеров по результативности в КХЛ. Заняли 4-е место на Западе, получили преимущество домашней площадки. Также, безусловно, многие из наших игроков сыграли свой лучший сезон в карьере, поставили личные рекорды результативности, а некоторые даже переписали рекорды клуба.

Кто является фаворитом Кубка Гагарина? Омский «Авангард». Очень организованная команда. И у них отличный подбор игроков», — приводят слова Марьямяки «Известия».