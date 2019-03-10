Дубль Кучерова принёс «Тампа-Бэй» победу в матче с «Детройтом», у Сергачёва «+2»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев.

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Главным героем встречи стал форвард «молний» Никита Кучеров, который забросил победную шайбу, оформив дубль. Голами в составе «Детройта» отметились Томас Ванек и Энтони Манта. Две результативные передачи в активе защитника Никласа Кронвалля.

Видео второго гола Кучерова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 21 минуту 42 секунды, совершил 2 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе.