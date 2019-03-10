Лекавалье: Кучеров — невероятный игрок. Неудивительно, что он побил мой рекорд

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев.

Главным героем матча стал Никита Кучеров, отметившийся дублем. Его первая шайба в матче позволила набрать 109-е очко в регулярке и побить клубный рекорд по количеству очков в рамках одного сезона, принадлежавший Венсану Лекавалье.

«Он — невероятный игрок. Он настолько доминирующий и талантливый, совсем неудивительно, что он побил мой рекорд по количеству очков за сезон. Я хотел бы лично поздравить его с достижением и пожелать лично ему и всей команде дальнейших успехов по мере приближения к плей-офф», — цитирует Лекавалье официальный сайт клуба.

Кучеров установил новый клубный рекорд «Тампа-Бэй» по очкам за сезон