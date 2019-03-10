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Бобровский: статистика живёт в прошлом. Вы должны сами создавать историю

Бобровский: статистика живёт в прошлом. Вы должны сами создавать историю
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:1) прокомментировал прерванную серию неудач с командой Майка Салливана.

«Восемь поражений подряд в матчах с «Питтсбургом»? Статистика живёт в прошлом. Вы должны сами создавать историю», — цитирует Бобровского клубный журналист Джон Свобода.

Главным героем встречи стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, который оформил дубль. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился Евгений Малкин.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 7 секунд, нанёс два броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «+1».

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