Кучеров – первый за девять лет игрок, набравший 110 очков за сезон

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев.

Главным героем матча стал Никита Кучеров, отметившийся дублем. Таким образом, на его счету стало 110 (33+77) очков в 69 матчах сезона.

Российский нападающий стал первым игроком за девять лет, набравшим 110 баллов за сезон. До него в последний раз это удавалось Хенрику Седину из «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2009/10 – 112 (29+83) очков в 82 матчах.

Кучеров может стать автором второй бомбардирской кампании в НХЛ после Марио Лемье в сезоне-1995/96. Тогда Марио, пропустивший год из-за тяжёлой болезни, набрал 161 очко. Никита идёт на результат в 132 балла, что сделает его рекордсменов среди российских легионеров по очкам в одном отдельно взятом регулярном чемпионате.

Самая страшная «молния». Кучеров побил рекорд легенды «Тампы» Теперь клубный рекорд по очкам за сезон принадлежит российскому форварду.