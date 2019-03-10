Серия «Бостона» с набранными очками стала лучшей в истории клуба за 76 лет

«Бостон Брюинз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Для «Брюинз» эта победа стала шестой кряду. Команда Брюса Кэссиди набрала очки в 19-м матче подряд. В последний раз «Бостон» потерпел поражение в основное время 20 января 2019 года в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3).

Рекорд клуба был установлен в сезоне-1940/41 – 23 матча подряд с набранными очками (22.12.1940-23.02.1941). Рекорд лиги принадлежит «Филадельфии Флайерз» – 35 результативных матчей подряд в сезоне-1979/80. Второй результат у «Монреаль Канадиенс»-1977/78 (28), третий – у «Чикаго Блэкхоукс»-2012/13 (24).

Также «мишки» стали четвёртой командой в истории, забивавшей победные голы на 60-й минуте в двух матчах подряд. Ранее это удавалось «Баффало Сэйбрз» в 1976 году, «Торонто Мэйпл Лифс» в 2000 году и «Детройт Ред Уингз» в 2006 году.