Флёри вышел на восьмое место в истории НХЛ по победам среди вратарей

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:2). Канадец отразил 29 бросков из 31 и выиграл пятый матч подряд. Победа стала для Флёри 34-й в сезоне, он вышел в единоличные лидеры по этому показателю.

В карьере в НХЛ у него стало 438 выигранных матчей, что позволило выйти на единоличное восьмое место в истории лиги по этому показателю, превзойдя результат Жака Планта (437). На седьмом месте — Терри Савчук (445).

Рекордсменом НХЛ является Мартин Бродо (691 победа), второе место занимает Патрик Руа (551), топ-3 замыкает голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго (494). В пятёрку лучших также входят Эд Бельфор (484) и Кёртис Джозеф (454).