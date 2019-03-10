Аткинсон вышел на третье место в истории «Коламбуса» по голам за один сезон

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, который оформил дубль. Голы стали для 29-летнего американца 37-м и 38-м в сезоне — это третий результат по голам в истории клуба.

Такой же показатель был у Рика Нэша в сезоне-2007/08, ему принадлежат и два лучших результата: 41 гол в сезоне-2003/04, 40 — в сезоне-2008/09.

Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 7 секунд, нанёс два броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «+1».

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