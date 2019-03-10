Кучеров: многие в меня не верили, пытаюсь продолжать доказывать их неправоту

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:2) прокомментировал сезонный клубный рекорд по набранным очкам.

Российский нападающий сделал дубль. На его счету стало 110 (33+77) очков в 69 матчах сезона, что позволило превзойти достижение Венсана Лекавалье в сезоне-2006/07 — 108 (52+56) очков в 82 матчах.

«Конечно, это особенный момент для меня и семьи. Многие в меня не верили, я просто пытаюсь доказать их неправоту», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий стал первым игроком за девять лет, набравшим 110 баллов за сезон. До него в последний раз это удавалось Хенрику Седину из «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2009/10 — 112 (29+83) очков в 82 матчах.

Сбежавший из казармы. Что было бы с Кучеровым, останься он в ЦСКА? Спойлер: ничего хорошего.