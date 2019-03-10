Никита Кучеров признан главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся дублем в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:2). Хоккеист установил клубный рекорд, став рекордсменом «Тампы» по очкам за один сезон. На его счету стало 110 (33+77) очков в 69 матчах сезона, что позволило превзойти достижение Венсана Лекавалье в сезоне-2006/07 — 108 (52+56) очков в 82 матчах.

Второй звездой признан голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 29 бросков в победном матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:2). Канадский вратарь вышел на восьмое место в истории НХЛ по победам среди вратарей.

Замкнул тройку лучших нападающий «Аризоны Койотс» Михаэль Грабнер, забросивший две шайбы в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

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