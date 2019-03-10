1467-е очко Торнтона в НХЛ — в обзоре победы «Сан-Хосе» в игре с «Сент-Луисом»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победа стала для «Шаркс» четвёртой кряду.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сан-Хосе» Кевин Лабанк. Дубль оформил форвард хозяев Тимо Майер. Двумя результативными передачами отметились Логан Кутюр и Томаш Гертл. В составе «Блюз» голами отличились Патрик Марун и Брэйден Шенн.

Для легендарного нападающего «Шаркс» Джо Торнтона результативная передача на Майера стала 1467-м очком за карьеру в НХЛ. Торнтон вышел на 14-е место в истории НХЛ по очкам, повторив результат Стэна Микиты. Следующей целью Джо являются позиции Пола Коффи (1531).

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 7 минут 57 секунд и не отметился результативными действиями. Владимир Тарасенко участия в матче не принимал.