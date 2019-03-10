Антон Бурдасов пропустит два первых матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов точно пропустит два первых матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции.

Соперником уфимцев будет «Автомобилист» или «Авангард», команда Николая Цулыгина в любом случае начнёт противостояние на выезде.

После обследования в Германии у форварда было обнаружено повреждение связок на ноге. Участие Бурдасова в других матчах серии теоретически возможно, но остаётся под вопросом.

Форвард уфимского клуба получил травму во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (4:1). В концовке первого периода защитник «Магнитки» Яков Рылов ударил в колено форварду уфимцев, и он долго не мог подняться со льда. Нападающий «Салавата» не сумел оправиться от удара и не смог продолжить матч.