Эрик Карлссон в ближайшее время не вернётся в состав «Сан-Хосе»

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон, продолжающий восстанавливаться после травмы паха, заявил, что не вернётся в состав команды в ближайшем времени.

В то же время шведский защитник на 100 процентов уверен, что будет готов к матчам плей-офф, и надеется сыграть в нескольких заключительных матчах регулярного чемпионата.

Главный тренер «Шаркс» Питер Дебур также ожидает, что швед сумеет вернуться в строй до окончания регулярки.

Двукратный обладатель приза Норриса, набравший 45 (3+42) очков в 52 играх, уже пропустил девять матчей с 19 января по 14 февраля из-за травмы паха. 16 февраля он вернулся в состав и после этого принял участие ещё в четырёх играх. 23 февраля Карлссон повторно повредил пах.

«Оттава Сенаторз» выбрал Карлссона в первом раунде под 15-м номером на драфте 2008 года. За 10 сезонов в НХЛ защитник провёл 679 матчей (в «Оттаве» и «Сан-Хосе»), набрав 563 (129+434) очка.