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«Барыс» — «Торпедо» НН. Платная прямая трансляция
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«Барыс» — «Торпедо»: составы команд на решающий матч серии

«Барыс» — «Торпедо»: составы команд на решающий матч серии
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Барыса» и «Торпедо» на седьмой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча пройдёт сегодня, 10 марта, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После шести матчей счёт в серии — 3-3.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина)
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Торпедо»:

Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.

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