«Барыс» — «Торпедо»: составы команд на решающий матч серии

Стали известны составы «Барыса» и «Торпедо» на седьмой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча пройдёт сегодня, 10 марта, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После шести матчей счёт в серии — 3-3.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина)

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис

Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.

Кто выиграет в седьмом матче серии «Барыс» — «Торпедо»?