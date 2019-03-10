«Барыс» — «Торпедо»: составы команд на решающий матч серии

Стали известны составы «Барыса» и «Торпедо» на седьмой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча пройдёт сегодня, 10 марта, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После шести матчей счёт в серии — 3-3.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина)
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.
Кто выиграет в седьмом матче серии «Барыс» — «Торпедо»?
Светлов: в случае победы «Торпедо» сетка на Востоке станет совсем неожиданной