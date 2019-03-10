Шаров — о вылете «Трактора»: очень быстро сняли коньки, уровень КХЛ растёт

Нападающий челябинского «Трактора» Александр Шаров прокомментировал вылет команды из плей-офф. «Трактор» проиграл «Автомобилисту» со счётом 0-4.



«Мы всегда играли в плей-офф долго, а сейчас сняли коньки как-то очень быстро. Непривычно. Нюансов много. В ходе сезона произошла смена тренера. Может, на предсезонной подготовке чего-то недополучили. Плюс ко всему травмы нас преследовали по полной программе. 24 игрока побывали в лазарете. Такое произошло впервые. Только привыкали к новым сочетаниям, раз — и снова у кого-нибудь повреждение. Но шансы на победу в серии с «Автомобилистом» были. Хоть и проиграли, боролись до конца. Соперник достался достойный. Нам не хватило голов.



Вообще, уровень КХЛ с каждым годом растёт. Конкуренция мощная. Это было ощутимо и в регулярке. Накал очень сильный. Все выкладывались на сто процентов, даже те, кто в плей-офф точно не попадал. После Нового года многие выдали отличные серии», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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