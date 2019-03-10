«Барыс» — «Торпедо»: Сёмин сравнял счёт после паса в падении от Варнакова

Во втором периоде встречи астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» команда гостей сумела восстановить равновесие в счёте благодаря голу Дмитрия Сёмина. Результативную передачу записал в актив Михаил Варнаков, отдавший удачный пас в падении.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина)

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис

Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.