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«Барыс» — «Торпедо» НН. Платная прямая трансляция
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13:50 Мск
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«Барыс» — «Торпедо»: Сёмин сравнял счёт после паса в падении от Варнакова

«Барыс» — «Торпедо»: Сёмин сравнял счёт после паса в падении от Варнакова
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде встречи астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» команда гостей сумела восстановить равновесие в счёте благодаря голу Дмитрия Сёмина. Результативную передачу записал в актив Михаил Варнаков, отдавший удачный пас в падении.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина)
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Торпедо»:

Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.

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