«Барыс» — «Торпедо»: судья Сидоренко получил повреждение после попадания шайбы

В третьем периоде матча астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» повреждение получил один из главных арбитров Максима Сидоренко. В судью угодила шайба, после чего он не сразу сумел подняться со льда. Позже судья сумел продолжить встречу.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Барыс»



Карлссон (Граховина)

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис

Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Торпедо»



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.