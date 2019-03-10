В третьем периоде матча астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» повреждение получил один из главных арбитров Максима Сидоренко. В судью угодила шайба, после чего он не сразу сумел подняться со льда. Позже судья сумел продолжить встречу.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Барыс»
Карлссон (Граховина)
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Торпедо»
Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.
«Барыс» — «Торпедо»: судья Сидоренко получил повреждение после попадания шайбы