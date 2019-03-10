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«Барыс» — «Торпедо»: судья Сидоренко получил повреждение после попадания шайбы

«Барыс» — «Торпедо»: судья Сидоренко получил повреждение после попадания шайбы
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» повреждение получил один из главных арбитров Максима Сидоренко. В судью угодила шайба, после чего он не сразу сумел подняться со льда. Позже судья сумел продолжить встречу.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Барыс»

Карлссон (Граховина)
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Торпедо»

Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Варнаков — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Веряев— Ураков — Макаренко, Смолин.

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