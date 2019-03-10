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«Барыс» одолел «Торпедо» в седьмом матче и вышел во второй раунд плей-офф

«Барыс» одолел «Торпедо» в седьмом матче и вышел во второй раунд плей-офф
Хоккей / КХЛ

В Астане завершился седьмой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между местным «Барысом» и нижегородским «Торпедо», команда хозяев победила со счётом 3:2. Подопечные Андрея Скабелки вышли во второй раунд плей-офф КХЛ.

Хозяевам удалось быстро открыт счёт — точный бросок в актив записал защитник Даррен Диц. Ближе к концу первого периода «Торпедо» восстановило равновесие на табло благодаря голу защитника Антона Волченкова. На 33-й минуте «Барыс» вновь вышел вперёд — гол на счету Мэттью Фрэттина, но вскоре гости забросили вторую шайбу усилиями Дмитрия Сёмина. На 52-й минуте Диц оформил дубль, гол стал решающим для хозяев.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
10 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 2
1:1, 1:1, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Диц (Орехов, Кормье) – 00:54 (5x5), 1:1 – Волченков (Аляев, Галузин) – 16:40 (5x5), 2:1 – Фрэттин – 32:16 (5x5), 2:2 – Сёмин (Варнаков) – 36:36 (5x5), 3:2 – Диц (Шевченко) – 51:55 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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