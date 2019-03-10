Видео гола Даррена Дица, выведшего «Барыс» во второй раунд плей-офф

В Астане завершился седьмой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между местным «Барысом» и нижегородским «Торпедо», команда хозяев победила со счётом 3:2. Подопечные Андрея Скабелки вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, где встретятся с хоккейным клубом «Авангард».

«Барыс» одолел «Торпедо» в седьмом матче и вышел во второй раунд плей-офф

Посмотреть видео решающего гола Даррена Дица также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хозяевам удалось быстро открыт счёт — точный бросок в актив записал защитник Даррен Диц. Ближе к концу первого периода «Торпедо» восстановило равновесие на табло благодаря голу защитника Антона Волченкова. На 33-й минуте «Барыс» вновь вышел вперёд — гол на счету Мэттью Фрэттина, но вскоре гости забросили вторую шайбу усилиями Дмитрия Сёмина. На 52-й минуте Диц оформил дубль.