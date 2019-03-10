«Барыс» — «Торпедо»: голкипер гостей Браст провёл силовой приём на Боченски

В Астане завершился седьмой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между местным «Барысом» и нижегородским «Торпедо», команда хозяев победила со счётом 3:2. Подопечные Андрея Скабелки вышли во второй раунд плей-офф КХЛ.



В концовке встречи силовым приёмом отметился голкипер команды гостей Барри Браст, атаковавший нападающего «Барыса» Брэндона Боченски. Канадский вратарь не получил за свои действия штрафа.

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Хозяевам удалось быстро открыт счёт — точный бросок в актив записал защитник Даррен Диц. Ближе к концу первого периода «Торпедо» восстановило равновесие на табло благодаря голу защитника Антона Волченкова. На 33-й минуте «Барыс» вновь вышел вперёд — гол на счету Мэттью Фрэттина, но вскоре гости забросили вторую шайбу усилиями Дмитрия Сёмина. На 52-й минуте Диц оформил дубль, гол стал решающим для хозяев.