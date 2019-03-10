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«Барыс» — «Торпедо»: голкипер гостей Браст провёл силовой приём на Боченски

«Барыс» — «Торпедо»: голкипер гостей Браст провёл силовой приём на Боченски
Хоккей / КХЛ

В Астане завершился седьмой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между местным «Барысом» и нижегородским «Торпедо», команда хозяев победила со счётом 3:2. Подопечные Андрея Скабелки вышли во второй раунд плей-офф КХЛ.

В концовке встречи силовым приёмом отметился голкипер команды гостей Барри Браст, атаковавший нападающего «Барыса» Брэндона Боченски. Канадский вратарь не получил за свои действия штрафа.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хозяевам удалось быстро открыт счёт — точный бросок в актив записал защитник Даррен Диц. Ближе к концу первого периода «Торпедо» восстановило равновесие на табло благодаря голу защитника Антона Волченкова. На 33-й минуте «Барыс» вновь вышел вперёд — гол на счету Мэттью Фрэттина, но вскоре гости забросили вторую шайбу усилиями Дмитрия Сёмина. На 52-й минуте Диц оформил дубль, гол стал решающим для хозяев.

«Барыс» одолел «Торпедо» в седьмом матче и вышел во второй раунд плей-офф
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