Календарь игр второго раунда плей-офф КХЛ

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершился первый раунд, после чего борьбу продолжат восемь клубов. Второй раунд плей-офф стартует 13 марта в Западной конференции и 14-го — в Восточной. Изучить календарь розыгрыша Кубка Гагарина можно на «Чемпионате».



Календарь второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги



Пары полуфинала Восточной конференции:



«Автомобилист» (1) — «Салават Юлаев» (6);

«Барыс» (2) — «Авангард» (4).



Пары полуфинала Западной конференции:



ЦСКА (1) — «Динамо» Москва (5);

СКА (2) — «Локомотив» (3).



Последним участником второго раунда стал астанинский «Барыс», сегодня, 10 марта, сумевший переиграть нижегородское «Торпедо» только в седьмом матче серии (4-3). Меньше всех матчей в первом раунде плей-офф сыграли московский ЦСКА, «Автомобилист» из Екатеринбурга и «Авангард» — эти команды завершили свои серии в четырёх матчах.