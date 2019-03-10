Хартли: времена Советского Союза закончились, тренер должен доверять игрокам

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли рассказал об уровне доверия к своим игрокам.



«Секрет успеха в матчах против «Ак Барсом» и счёт 4-0 в серии — это результат того, что каждый игрок внёс свой вклад в победу. У нас не было суперзвёзд или рабочих лошадок. Все выполняли общую задачу, и каждый компонент, будь то большинство или меньшинство, игра вратаря, защиты, нападения, был отработан по максимуму. Именно за счёт этого нам удалось добиться такого хорошего результата против очень сильного соперника.



Живут ли мои игроки в армейском режиме? Времена Советского Союза закончились, мы сейчас в 2019 году. Я считаю, что тренер должен доверять своим спортсменам, и им необходимо время, чтобы провести его с семьёй, перезагрузиться. Это всегда очень важно. Нужно, чтобы и тело, и голова получали отдых. Они свежие, энергичные, и это здорово. Конечно, у каждого тренера свои рецепты, сложно сказать, у кого подход лучше или хуже, это всё будет видно по результатам игр», — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».

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