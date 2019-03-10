Универсиада: женская сборная России разгромила США со счётом 10:0 в полуфинале

Женская сборная России разгромила команду США в полуфинале хоккейного турнира Универсиады, проходящей в Красноярске, встреча завершилась со счётом 10:0. Авторами голов стали: Евгения Дюпина, Елена Дергачёва, Фануза Кадирова (дубль), Анна Тимофеева, Мария Баталова, Ландыш Фаляхова и Валерия Павлова, оформившая хет-трик. В финале Россия сыграет с Канадой.



Напомним, в пяти матчах группового этапа сборная России одержала победы с общим счётом 45:3. Были обыграны команды Швейцарии (10:0), Китая (13:0), Японии (8:1), США (10:0) и Канады (4:2).



Россия сыграла в следующем составе:



Меркушева (Морозова)

Пирогова — Шибанова, Кадирова — Тимофеева — Павлова;

Ганеева — Проворова, Штарёва — Дергачёва — Шохина;

Николаева — Чистякова, Дюпина — Братищева — Кулишова;

Вольф — Баталова, Добродеева — Старовойтова — Фаляхова.