Немировски: вся страна увидела характер «Торпедо», горжусь ребятами

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от поражения в седьмом матче серии плей-офф с астанинским «Барысом» (2:3, 3-4 в серии). Специалист высоко оценил характер своей команды.



«Хочу поздравить «Барыс» с победой. Очень интересная серия получилась, ровная. Всё решалось в последней игре. Были у нас моменты в третьем периоде даже в меньшинстве, но не смогли забить, проиграли. Тяжело сейчас думать про игру. Хороший сезон, было бы лучше, если бы сегодня выиграли, жалко, обидно. Хотел бы поблагодарить наших ребят. Я думаю, вся страна видела, как они бьются и какой характер у команды. Я очень горжусь ребятами», — приводит слова специалиста официальный сайт «Барыса».

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