Скабелка: у «Барыса» пока нет большого опыта игры в плей-офф

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги серии с «Торпедо» (4-3).



«Поздравляю Астану и всех болельщиков «Барыса» с тем, что мы продолжаем плей-офф. Спасибо ребятам за характер, непросто складывались игры и серия. Но нам удалось склонить её в нашу сторону. Спасибо ребятам за эту победу. Ещё хотел бы поблагодарить соперников. Серия была боевая, никто не хотел уступать.



У нашей команды пока нет большого опыта игры в плей-офф. Многие только первые шаги делают на этом пути. Любая игра, особенно в плей-офф, важна. Важна для опыта, для становления команды. Все понимали, что такое плей-офф, и просто так здесь ничего не будет. Насчёт сил я бы так не сказал. Наш третий период был лучше первых двух по движению и по энергетике», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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