Михеев: в плей-офф всё зависит от подготовки, все друг друга разбираем

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Илья Михеев рассказал о настроении команды перед вторым раундом плей-офф.



«Хорошее настроение. Готовимся, тренируем всё, что нарабатывали весь сезон. Как оценю перерыв из десяти дней, ведь он может пойти во вред? У всех по-разному. Наверное, где-то надо немножко отдохнуть. У нас так получилось.



Все команды, которые прошли в плей-офф, хорошие. Здесь, повторюсь, другой хоккей. Нам надо концентрироваться на своей игре. Тут всё зависит от того, кто как подготовится. Мы разбираем их, они — нас. Ничего нового никто не придумает.



Поменял ли я режим в плей-офф? Я ничего особенно не менял. Надо просто больше спать и отдыхать, ведь игры идут через день. А у кого-то семь матчей. Это довольно тяжёлый график», — цитирует игрока официальный сайт «Авангарда».

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