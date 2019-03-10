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Боченски: невероятная серия с «Торпедо», сумасшедший и нервный седьмой матч

Боченски: невероятная серия с «Торпедо», сумасшедший и нервный седьмой матч
Хоккей / КХЛ

Нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски поделился впечатлениями от выигранной серии плей-офф с нижегородским «Торпедо» (4-3).

«Невероятная серия, сумасшедший, нервный седьмой матч. «Торпедо» – хорошая команда, хочется поблагодарить их за серию. Ну а то, что сегодня победили, при такой почти равной игре, с перевесом одну шайбу – круто. Даррен молодец, забросил очень важные шайбы.

Говорил ли я что-нибудь команде? Знаете, перед такой важной и ответственной игрой слова не нужны, все и так всё понимают, что нужно сделать, как важна самоотверженная игра каждого из команды, поэтому достаточно было взгляда друг на друга, без всяких пафосных слов», — приводит слова нападающего официальный сайт КХЛ.

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