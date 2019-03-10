Тротц: лучшее, что можно сделать с поражением, — использовать его как мотивацию

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, как нужно использовать поражения в качестве мотивации для своих игроков.
«Лучшее, что можно сделать, проиграв сегодня, — использовать это поражение как мотивацию для завтрашнего матча. Сконцентрироваться, собраться, а не позволить отрицательным эмоциям взять над собой верх. Никто нам не поможет, только мы сами», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Айлендерс» ведут борьбу за участие в розыгрыше Кубка Стэнли, сейчас занимая пятую строчку в Восточной конференции. В активе клуба из Нью-Йорка 85 очков после 68 встреч.
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