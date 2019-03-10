Фрэттин — о серии с «Авангардом»: благодаря семи играм «Барыс» поддерживал тонус

Нападающий астанинского «Барыса» Мэттью Фрэттин подвёл итоги серии с «Торпедо» (4-3).



«Все понимали важность сегодняшнего результата, то есть либо мы играем дальше, либо сезон окончен. Думаю, сегодня мы сыграли хорошо все 60 минут, добились того, чего хотели, мы идём дальше, впереди противостояние с «Авангардом». Мы ничего не меняли, разбирали ошибки прошлых игр и старались их не повторять сегодня. Просто требовалась стопроцентная самоотдача каждого: и игроков, и болельщиков… Всё получилось.



Я стал одним из самых результативных игроков серии? Просто старался помочь команде, старался бросать как можно больше, быть нацеленным на ворота, это то, чего от меня хотели тренеры. Но надо отметить, что помимо игры в зоне атаки не стоит забывать и об обороне, тут лично я не всегда был хорош, стоит играть ещё лучше и внимательнее.



«Авангард» сыграл четыре матча, а «Барыс» — 7, что лучше? Не могу судить, мы постоянно в игре, поддерживали тонус, у «Авангарда» было больше времени для восстановления, но мне лучше быть в тонусе и играть без перерывов. Впереди будет непростое противостояние двух сильных соперников", — цитирует Фрэттина официальный сайт КХЛ.

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