Чарник — о шансах «Калгари» на плей-офф: мы всё ещё в хорошей позиции

Нападающий клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Остин Чарник поделился мнением о неудачной полосе клуба и оценил шансы на попадание в плей-офф. «Калгари» впервые в сезоне проиграл четыре раза подряд в основное время и впервые за долгое время утратил лидерство в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции. За четыре встречи «огоньки» забили только четыре гола.



«Мы всё ещё в хорошей позиции. Сейчас это не совсем борьба за жизнь или смерть. Спады могут случаться. Важно то, как вы на них реагируете. Мы знаем, как побеждать. Мы знаем, как забивать голы. Мы выполняли обе эти задачи весь год. Я знаю, что мы собираемся подойти готовыми и голодными к следующей игре», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.