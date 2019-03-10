Сведберг: в плей-офф нет слабых команд, будем играть с «Авангардом» на победу

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг подвёл итоги серии с «Торпедо» (4-3) и поделился ожиданиями от серии с «Авангардом».



«Вся серия была трудной. «Торпедо» показало хорошую борьбу. Мы выкладывались в каждой игре, чтобы пройти дальше, у нас была только одна цель. Мы боролись. Это интересная серия. Мы доказали, что готовы бороться до конца, и заслуженно идём дальше. У них сильная команда, они это показали. Мы лишь рады тому, что благодаря командной игре, дисциплине добились победы.



Серия с „Авангардом“? Это важная часть турнира, и здесь нет слабых команд. Поэтому мы должны ещё сильнее работать, чтобы доказать свою состоятельность в каждом матче. Мы будем придерживаться своей системы и играть на победу», — цитирует игрока Sports.kz.

Диц проснулся и дожал «Торпедо»! Но где «Барыс» найдёт силы на «Авангард»? Самый результативный защитник регулярки затащил свою команду в следующий раунд.